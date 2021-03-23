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İsmail Kartal, Erzurumspor'la anlaştı

23.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile el sıkıştı.

İsmail Kartal, Erzurumspor'la anlaştı

Yeni hoca arayışlarına giren BB Erzurumspor, en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

İsmail Kartal'ın gün içerisinde Erzurum'da olması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.

DÜŞME HATTINDAN KURTULAMIYOR

Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.

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