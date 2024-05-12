İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İlk kez kendisi açıkladı! ''Gel dediler geldim, git dediler gittim''

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında geleceğiyle ilgili konuşarak net ifadeler kullandı.

"GEL DEDİLER GELDİM, GİT DEDİLER GİTTİM"

Fenerbahçe ile ilişkisini anlatan Kartal, "Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok." dedi.

"FENERBAHÇE'DE HER ZAMAN HERKESE KAPI AÇIKTIR"

Sözleşme konusuna da değinen Kartal, "Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





