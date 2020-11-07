İsmail Kartal: Fenerbahçe'yi ezberlettim

Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi ve sarı-lacivertli ekibin eksikliklerini futbolcularına ezberlettiğini dile getirdi.

"FENERBAHÇE'Yİ EZBERLETTİM"

"7 haftadır kazanmayı hak eden taraf bizdik. 7 tane sakat ve hasta oyuncularım olmasına rağmen hiç paniklemedim. Tüm oyuncularım değerli. Hafta başından beri onlarla çalışarak, yoğunlaşarak, iyi analiz ederek çalıştık. Fenerbahçe'nin 3. bölgede baskı yapmadığını biliyorduk. Geriden oyun kurarak, takım boyunu uzatarak, risk alarak oynadık. Fenerbahçe'nin tek tek, santim santim ne yapacağını çok iyi anlattım."

"SANTİM SANTİM ANLATTIM"

"Fenerbahçe'nin akan oyunda değil de duran topta etkili olduğunu biliyorduk. İyi analiz ettik. Alan savunması yaptık. Bununla birlikte bazı özel görevler verdik. Oyuncularım iyi konsantrelerdi. Rakibe hiç pozisyon vermedik. 60'dan sonra takım boyunun uzayacağını bildiğim için oyuncularımı en iyi değerlendirmek adına Levan'ı oyuna aldım. Maçı kazanmak için geldik. Bu kadar hasta, sakat olmasına rağmen Konyaspor olarak, ben bir teknik direktör olarak iyi futbol oynamaya, kaznamaya çıktık. Bugün buraya kazanmak için geldik"