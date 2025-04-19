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  4. İsmail Kartal gazetecilere sinirlendi! Maçtan sonra resmen ateş püskürdü... "Sanırım çalışmamı istemiyorsunuz?"

İsmail Kartal gazetecilere sinirlendi! Maçtan sonra resmen ateş püskürdü... "Sanırım çalışmamı istemiyorsunuz?"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.04.2025 14:28
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İran Ligi'nin 27'nci haftasında Persepolis ile Sepahan karşı karşıya geldi. Sepahan, Persepolis deplasmanında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sepahan maçının ardından gazetecilere sert çıktı.

İsmail Kartal gazetecilere sinirlendi! Maçtan sonra resmen ateş püskürdü... "Sanırım çalışmamı istemiyorsunuz?"

Sepahan'ın gollerini 2'nci dakikada Mohammad Mehdi Mohebi ile 12'nci dakikada Giorgi Gvelesiani (KK) kaydetti. Bu sonucun ardından Sepahan puanını 56'ya yükseltti. Persepolis ise 51 puanda kaldı.

İSMAİL KARTAL SİNİRLENDİ

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Karşılaşmanın ardından Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, gazetecilere tepki gösterdi. İsmail Kartal açıklamasında, "Sanırım benim Persepolis'te çalışmamı istemiyorsunuz. 3 aydır buradayım. Kulübün başarısı için ekibimle birlikte çok çalışıyoruz. Bu 3 ayda ailelerimizi görebilmek için sadece 1 kez Türkiye'ye gittik" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN İNŞA ETMEYİ PLANLIYORUM"

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Persepolis'in gerilediğini belirten İsmail Kartal, "Gerçekleri konuşmalıyız. Persepolis geçen yıldan bu yana gerilemede. En iyi oyuncularını kaybetti. Yeni bir takım kurmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde orijinal oyuncumuz yok. Dolayısıyla Persepolis'i yeniden inşa etmeyi planlıyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. 3 aydır buradayım. Hayatım tesislerden otele, otelden tesislere şeklinde ilerliyor" dedi.

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