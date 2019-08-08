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İsmail Kartal: Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 08.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını belirterek, kalıcı bir iskelet kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Kartal, Başakşehir'den Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgilendiklerini belirtti.

İsmail Kartal: Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz

Kartal, kulüp yöneticileri Hasan Yavuz Bakır ve Serkan Karavin ile birlikte bugün Rize'de bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni sezon öncesi bir değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Kartal, Erzurum ve Bolu’da yaptıkları kamp dönemlerinin ardından Rize'de hazırlıklara devam ettiklerini ifade etti.

Kamp döneminin çok iyi geçtiğini ve çok iyi bir ortam yakaladıklarını dile getiren Kartal, "Oyuncularımızla birlikte kısa zamanda iyi bir şekilde kaynaştık ve tempolu bir şekilde iyi antrenmanlar yaptık" dedi.

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Haftaya ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını ve henüz eksiklerinin bulunduğunu ifade eden Kartal, “Eksikleri giderebilmek adına başkanımız ve yöneticilerimizle birlikte ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Çaykur Rizespor’un bir kuruşunu dahi boşa harcamadan aynı zamanda bizi isteyecek, gerçekten istediğimiz ve burada başarılı olabileceğine inandığımız oyuncuları transfer etmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Çaykur Rizespor’a bugüne kadar doldur-boşalt şeklinde her sene 10-12 futbolcunun gelip gittiği hatırlatan Kartal, “Artık kalıcı bir iskelet kadrosu olsun, sözleşmeli ve kontratlı kendi oyuncularımız olsun istedik. Birkaç oyuncu dışında aldığımız futbolcularla 3-5 yıllık kontratlar imzaladık. Ben burada olsam da olmasam da Çaykur Rizespor'un en azından iskelet ve sağlam bir kadrosu olacak ve benden sonra gelecek antrenörlerin yeniden bir takım kurmaması için bir kaç nokta transferlerle Çaykur Rizepsor her sene üzerine koyarak devam etmesi için bu planlamayı başkanım yöneticiler ve ben böyle yaparak yola çıktık" şeklinde konuştu.

"HARCANAN BÜTÇEYİ GÖRÜNCE ŞAŞIRACAKSINIZ"

Alınan oyuncuların maliyetlerinin çok şeffaf, açık ve ekonomik olduğunun altını çizen Kartal, “Çaykur Rizespor'un her kuruşunun hesabını yaparak çok değerli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz. Harcanan bütçeyi görünce şaşıracaksınız. Dünyanın büyük kulüpleri de bugün transferde arayış içerisinde. Biz de kaliteli futbolcuları en ucuza almak için gayret ediyoruz. Gelen oyuncuların lige takıma alışması, bize, şehre alışması zamanla olacak. Biraz sabırla bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kartal, 3-4 oyuncu daha transfer etmeyi istediklerini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Takımda eksik kalan bölgelerimiz var. Hücum bölgesine iki oyuncu daha alacağız. Biri yabancı, iki forvet daha almayı planlıyoruz. Görüştüğümüz isimler var. İngiltere Premier Lig'de bu akşam itibariyle transfer bitiyor. Burada görüştüğümüz istediğimiz, biri kanat, biri santrfor iki oyuncu var. Satmak istiyorlar. O paraları veremeyeceğimizi söyledik. Teklifimizi verdik. Şartlar uygun olursa alabileceğiz. Medipol Başakşehir'de oynayan Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz. Bugün yarın inşallah bu konuyu da netleştiririz.”

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