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İsmail Kartal, Nordsjaelland yenilgisinin ardından soru almadı ve taraftarlara mesaj verdi: "Unutmayın, Trnava maçında gereken yapılacak!"

01.12.2023 02:00 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Fenerbahçe takımına ve camiasına yakışmayan bir mağlubiyet yaşadık. Çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlardan ve camiadan özür diledi.

Right to Dream Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe camiasına ve takımına yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

"CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

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Maçla ilgili konuşacak çok fazla şey olmadığını vurgulayan Kartal, "Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz. Ama taraftarlarımız şunu unutmasın, evimizdeki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe kendisine yakışanı yapacak ve gruptan çıkacak. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk. Bize yakışmadı, bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz." şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, açıklamasının ardından soru almayacağını belirterek toplantıdan ayrıldı.

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