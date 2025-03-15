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  4. İsmail Kartal Persepolis'i liderliğe taşıdı! Serdar Dursun yine attı... Bu ikili İran'ı sallıyor

İsmail Kartal Persepolis'i liderliğe taşıdı! Serdar Dursun yine attı... Bu ikili İran'ı sallıyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 10:42
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İran Ligi'nde Persepolis, Malavan'ı ağırladığı maçı kazandı. Serdar Dursun skoru belirleyen golü attı. İran Ligi'nde kaybetmeyen İsmail Kartal ise 6. lig maçında 4. galibiyetini aldı.

İsmail Kartal Persepolis'i liderliğe taşıdı! Serdar Dursun yine attı... Bu ikili İran'ı sallıyor

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran Takımı Persepolis ile anlaşmış ilk transferi Serdar Dursun olmuştu. Kartal'ın dokunuşları sonrasında Persepolis lige damga vurdu.

LİDER OLDULAR

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İran Ligi'nde 23. hafta maçında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, Malavan'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Persepolis oldu. Bu skorla birlikte İsmail Kartal'ın ekibi liderlik koltuğuna oturdu. Kartal yönetiminde hiç kaybetmeyen ve 6. lig maçında 4. kez kazanan Persepolis puanını 47'ye yükseltti.

SERDAR DURSUN ÇOK FORMDA

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Persepolis'e galibiyei getiren golleri 16. dakikada Ali Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Serdar Dursun, İran Ligi'ndeki 5. maçında 3. golünü attı. Persepolis, milli aranın ardından 29 Mart tarihinde alt sıralarda yer alan Shams Azar'a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Serdar Dursun fenerbahçe
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