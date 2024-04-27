İsmail Kartal, şampiyonluk ihtimali hakkında konuştu!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sözlerine Avrupa şampiyonu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli’yi tebrik ederek başladı. Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. Oyunun başında çok tempolu, üretken oyunla 15 dakikada net pozisyonlara girdik. Rakibin atılması sonrası 30’da golü bulduk. Rakibin sahasına kapanması sonrasıyla üretkenliğimiz azaldı. 2. yarıya başlamadan oyuncularımla şunu konuştuk; Beşiktaş Kadıköy’de başarılı sonuçlar aldı bunun bilincinde olmamız gerektiğini konuştuk. 2. yarıda 2. golü bulduk, 3-4 de bulabilirdik. 2-1 maçı kazanmasını bildik, 3 puan aldık yolumuza devam ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİ ANALİZ ETTİĞİMİZDE BATSHUAYİ’NİN OYNAMASINA KARAR VERDİK"

Derbide Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi’yi tercih etmesini anlatan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Maç maç önümüze bakıyoruz. Rakibi analiz ettiğimizde Batshuayi’nin oynamasına karar verdik. Elinden geleni yaptı güzel de gol attı. Her oyuncum birbirine saygı gösterdiği için maç maç bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"SON MAÇA KADAR İDDİAMIZI SÜRDÜRMEYİ İSTİYORUZ"

Lider Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışı için yorumda bulunan İsmail Kartal, "Yüzdesel olarak değil önümüzdeki 4 maçı kazanıp son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmayı, son maça kadar iddiamızı sürdürmeyi istiyoruz. İnancımızı yitirmedik" dedi.

Kartal, müsabaka 1-0 iken kaleci Livakovic’in kritik kurtarışıyla ilgili gelen soruya ise, "Futbolda bunlar var, kırılma anı doğrudur. Takım bugün çok iyi reaksiyon verdi. Maç 1-1 de olsa maçı kazanacağımıza emindim" diye cevap verdi.

"ÜMİDİMİZİ YİTİRMEDİĞİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Kartal, Sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Yüksek’in durumu için, "İsmail Yüksek’in sakatlanmasına çok üzüldük. Durumu henüz net değil. Yarın MR sonucu sonrası ortaya çıkacak" dedi. Hafta içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptıkları toplantıya da değinen İsmail Kartal, "Samandıra’da Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik, toplantı yaptık. Takımımızın son ana kadar ümidimizi yitirmediğini ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"

RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soruya ise sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Bugün sürekli golü kovalayan, rakip ceza sahasında olan bir Fenerbahçe vardı. Bugün 2-1 kazandık ama çok daha farklı da kazanabilirdik. Rakibimizin sahasında oynayacağımız maçta o günkü şartlar, o günkü konsantrasyon önemli olacak. Oyuncularıma güveniyorum ve kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hakem kararları ve verilen kartlarla ilgili de, "Bize her maç çok kolay sarı kartlar çıkarıldı. Bunun sıkıntısını yaşadık. Sınırdaki oyuncularla sıkıntılar birikti. Son maçta hakemlerin daha kararlı kartlar gösterildiğini görebiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.





