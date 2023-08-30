SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. İsmail Kartal, Twente maçı için tercihini yaptı! Kamp kadrosunda sürpriz isimler...

İsmail Kartal, Twente maçı için tercihini yaptı! Kamp kadrosunda sürpriz isimler...

30.08.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu’nda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Samet Akaydin, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor kafilede yer almadı.

Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçı için Hollanda'ya hareket etti.

AA-20230824-31990801-31990792-FENERBAHCE_TWENTE (Large)

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, Luan Peres, Emre Mor ve Miha Zajc’ın yanı sıra Samet Akaydin kadroda yer almadı.

f55f454ded70b2c7604a2012f89a4458

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Doğukan Demir, Alexander Djiku, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Fred Santos, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe sonrası ilk kez yaptı! Damga vurdu...F.Bahçe sonrası ilk kez yaptı! Damga vurdu...
F.Bahçe'de Twente öncesi tek eksik!F.Bahçe'de Twente öncesi tek eksik!
G.Saray, kapalı gişe oynadı!G.Saray, kapalı gişe oynadı!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi fenerbahçe twente s lig ust alexand maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken buldu ve...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken buldu ve...

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.