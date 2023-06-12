İsmail Kartal, yıllar önce bıraktığı koltuğu devralmaya geliyor! Süper Lig'e geri dönüş...

Fenerbahçe'de 2021/22 sezonunda Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından göreve sezon ortasında İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertli kulüpte gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan tecrübeli teknik direktör, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE'DE İYİ PERFORMANS GÖSTERMİŞTİ

2021/22 sezonunun ortasında Fenerbahçe'nin başına geçen Kartal, oldukça başarılı bir yönetim sergilemişti. Tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan tecrübeli teknik adam için Sivasspor'un harekete geçtiği iddia edildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran kırmızı - beyazlılar, daha önce 2004/05 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Kartal'ın Sivasspor ile yaptığı görüşmede süre istediği ve kararını kısa süre içinde ileteceği kaydedildi.



