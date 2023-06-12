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İsmail Kartal, yıllar önce bıraktığı koltuğu devralmaya geliyor! Süper Lig'e geri dönüş...

12.06.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, takımına oynattığı futbol ve başarılı grafiğiyle dikkat çekmişti. Geride bıraktığımız sezonun başında ise Jorge Jesus'un gelişiyle beraber görevinden ayrılan Kartal, 1 sezondur takım çalıştırmıyordu. Bu süreyi dinlenerek geçiren tecrübeli teknik direktöre daha önce çalıştırdığı Sivasspor talip oldu. İşte detaylar...

İsmail Kartal, yıllar önce bıraktığı koltuğu devralmaya geliyor! Süper Lig'e geri dönüş...

Fenerbahçe'de 2021/22 sezonunda Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından göreve sezon ortasında İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertli kulüpte gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan tecrübeli teknik direktör, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE'DE İYİ PERFORMANS GÖSTERMİŞTİ

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2021/22 sezonunun ortasında Fenerbahçe'nin başına geçen Kartal, oldukça başarılı bir yönetim sergilemişti. Tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan tecrübeli teknik adam için Sivasspor'un harekete geçtiği iddia edildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran kırmızı - beyazlılar, daha önce 2004/05 sezonunda takımı çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Kartal'ın Sivasspor ile yaptığı görüşmede süre istediği ve kararını kısa süre içinde ileteceği kaydedildi.


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