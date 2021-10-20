İsmail Küçükkaya açıkladı! "5 yaşında simit satmaya başladım"

Simge Fıstıkoğlu kendi hazırlayıp sunduğu, mesleğine yıllarca emek veren, hatalarından ders çıkaran, pes etmeyen ve nihayet başaranlara maceralarını sorduğu “Hayat Okulu”nun ilk bölümde gazeteci İsmail Küçükkaya’yı ağırladı.

"5 YAŞINDA SİMİT SATMAYA BAŞLADIM"

Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan İsmail Küçükkaya, aile bütçesine katkı sağlamak için 5 yaşından 14 yaşına kadar simit sattığını ve simit satmanın kendisini çok beslediğini, sokakların hangi mesajları verdiğini şimdi daha iyi anladığını söyledi.

Küçükkaya, özel hayatına ilişkin de, en büyük beklentisinin bir kız çocuğu babası olmak olduğu, ama olmadığını da söyledi.



