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İsmail Küçükkaya açıkladı! "5 yaşında simit satmaya başladım"

20.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube’deki “Hayat Okulu”nun ilk konuğu İsmail Küçükkaya oldu. Küçükkaya; çocukken 5 yaşından 14 yaşına kadar simit sattığını açıkladı.

İsmail Küçükkaya açıkladı! "5 yaşında simit satmaya başladım"

Simge Fıstıkoğlu kendi hazırlayıp sunduğu, mesleğine yıllarca emek veren, hatalarından ders çıkaran, pes etmeyen ve nihayet başaranlara maceralarını sorduğu “Hayat Okulu”nun ilk bölümde gazeteci İsmail Küçükkaya’yı ağırladı.

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"5 YAŞINDA SİMİT SATMAYA BAŞLADIM"

Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan İsmail Küçükkaya, aile bütçesine katkı sağlamak için 5 yaşından 14 yaşına kadar simit sattığını ve simit satmanın kendisini çok beslediğini, sokakların hangi mesajları verdiğini şimdi daha iyi anladığını söyledi.

Küçükkaya, özel hayatına ilişkin de, en büyük beklentisinin bir kız çocuğu babası olmak olduğu, ama olmadığını da söyledi.


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ismail küçükkaya
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