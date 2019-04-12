İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

FOX TV'de hafta içi her sabah yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programı bugün Tunceli'deydi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya Tunceli'yi tepeden gören bir noktadan yaptığı yayına "Tunceli'den Dersim'den memleket sevdalılarına merhaba" diyerek başladı.
Kişisel Twitter hesabından da yaptığı açıklamada "12.4.2019/ Günlerden Cuma/ Tuncelideyiz. Günaydın Türkiyem. Özel bir yayınla karşınızdayız: #ÜretenTürkiyeİçin" ifadelerine yer verdi.
'KOMÜNİST BAŞKAN'A SÖZ VERMİŞTİ
Gazeteci Küçükkaya; 31 Mart yerel seçimleri öncesi canlı yayında konuk ettiği "Komünist Başkan" Fatih Maçoğlu'na verdiği sözde Tunceli'de seçimi kazanması halinde Tunceli'ye gelerek program yapacağını söylemişti.
Maçoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından Küçükkaya, 12 gün sonra sözünü tutmuş oldu.
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