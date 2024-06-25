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  4. İsmail Saymaz Sözcü'den ayrıldı, yeni adresini bu sözlerle duyurdu

İsmail Saymaz Sözcü'den ayrıldı, yeni adresini bu sözlerle duyurdu

25.06.2024 15:32
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Gazeteci İsmail Saymaz aylar önce sürpriz bir şekilde ayrıldığı Halk TV'ye geri döndü. Sözcü’den ayrıldığını duyuran Saymaz’ın mesajı dikkat çekti.

İsmail Saymaz Sözcü'den ayrıldı, yeni adresini bu sözlerle duyurdu

İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye dahil olduğunu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş duyurdu. Toktaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV'de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz da sosyal medyadan yaptığı açıklamasında “15 aydır çalıştığım Sözcü TV’ye ve Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. Sözcü Ailesi’ne teşekkür ederim. 1 Temmuz’dan itibaren eski yuvam Halk TV’de olacağım. Yazı ve haberlerime orada devam edeceğim. Halk TV’de, kaldığımız yerden devam… Yolumuz açık olsun” dedi.

HALK TV’DEN DAHA ÖNCE NEDEN AYRILMIŞTI?

Geçtiğimiz aylarda Halk TV'den ayrılan ve Sözcü'ye geçen İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın programına katılmış ve Altaylı'nın "Halk TV'den neden ayrıldın?" sorusuna; "Siyasi yönelimin, üretilen içeriği çok gölgelediğine daha deprem döneminde karar vermiştim. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım" yanıtını vermişti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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