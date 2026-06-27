Muhtemel Aşk 3. bölüm 1. fragman izle! 'Heyecan giderek artıyor'

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” dizisi reytinglerde büyük bir başarıyla başladı.

ABC1 20+ grubunda 4.92 izlenme oranı 18.38 izlenme payı, Total’de 4.51 izlenme oranı 17.03 izlenme payı, AB’de ise 4.01 izlenme oranı 17.19 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Henüz iki bölümü yayınlanan yeni dizinin 3. bölümünden ilk fragman geldi. Dizinin yeni fragmanına; 'Heyecan giderek artıyor', 'Defne ve Kadir istiyoruz', 'Kadir ve Defne yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

MUHTEMEL AŞK 3. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

MUHTEMEL AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ:

Defne'nin önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturmak.

Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturmak. Kadir’i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır. Tolga ise Defne’ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir.

Ancak Defne’nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne’ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.