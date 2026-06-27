Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Neşeli halleri, enerjik tavırları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Safiye Soyman şimdi de İstanbul'daki ultra lüks eviyle adından söz ettirdi.

Evinin kapılarını açan Safiye Soyman'ın Boğaz manzarası ve şıkır şıkır evi görenleri hayran bıraktı.

Renkli kişiliğini evine de yansıtan Safiye Soyman'ın evi sosyal medyada tam not aldı.

Ünlü isme soysal medyada; 'harika ev', 'inşan huzur bulur', 'güzel döşemiş' gibi yorumlar yapıldı.

İstanbul, Ankara ve Bodrum’da evi bulunan ünlü şarkıcı, ‘işlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum’ demişti.