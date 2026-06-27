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Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Renkli kişiliği, kendine has tarzı ve sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiğimiz Safiye Soyman şimdide boğaz manzaralı lüks eviyle gündem oldu. Ünlü ismin evindeki her detay hayran bırakı.

Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı
Öznur Yaslı İkier

Neşeli halleri, enerjik tavırları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Safiye Soyman şimdi de İstanbul'daki ultra lüks eviyle adından söz ettirdi.

Evinin kapılarını açan Safiye Soyman'ın Boğaz manzarası ve şıkır şıkır evi görenleri hayran bıraktı.

Safiye Soyman ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı 1

Renkli kişiliğini evine de yansıtan Safiye Soyman'ın evi sosyal medyada tam not aldı.

Safiye Soyman ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı 2

Ünlü isme soysal medyada; 'harika ev', 'inşan huzur bulur', 'güzel döşemiş' gibi yorumlar yapıldı.

Safiye Soyman ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı 3

İstanbul, Ankara ve Bodrum’da evi bulunan ünlü şarkıcı, ‘işlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum’ demişti.

Safiye Soyman ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı 4

Safiye Soyman ın Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı 5

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Anahtar Kelimeler:
Safiye Soyman
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