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İsmail Türüt kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte İsmail Türüt albümleri...

12.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İsmail Türüt kaç yaşında ve nereli?" , "Evli mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İsmail Türüt 30 üstünde albümü olan Türk halk müziği sanatçısıdır. İşte İsmail Türüt albümleri...

İsmail Türüt kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte İsmail Türüt albümleri...

İsmail Türüt'ün özel ve kariyer hayatı merak konusu oldu. İsmail Türüt, müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Yurt dışında en çok konser veren sanatçılar arasındadır ve şarkıcılık kariyerinin yanında oyunculuk, sunuculuk gibi deneyimleri de vardır. Peki İsmail Türüt kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte İsmail Türüt albümleri...

İSMAİL TÜRÜT KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? EVLİ Mİ?

8 Haziran 1965 Rize Ambarlık köyü doğumlu İsmail Türüt 56 yaşındadır. Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan Türüt, İlkokulu Ambarlık İlkokulunda tamamlamıştır. 1996'da Ayşe Türüt ile evlenmiştir ve 2014 senesinde bu evliliği noktalamıştır. İsmail Türüt'ün; Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuğu vardır.

Müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atan Türüt'ün 30'u aşkın albümü vardır. 1990'ların ardından Türüt; Adnan Yılmaz, Erkan Ocaklı ve Cengiz Kurtoğlu ile birlikte birçok kaset çalışmasına imza atmıştır.

İsmail Türüt 1982'de Laz Uşağı adında ilk albümünü piyasaya sürmüştür. Şarkıcılık kariyerinin yanında sunuculuk ve oyunculuk deneyimine de sahip olan Türüt; TGRT, Kanal 7, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sunmuştur.

TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrolü üstlenmiştir. Türüt hem yurtiçi hem de yurt dışında en çok konser veren 5 sanatçıdan biridir. 2010'da "Kırktan Sonra" albümünü hem ülkemizde hem de yurt dışında dinleyicilerin beğenisine sunmuştur.

İsmail Türüt kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte İsmail Türüt albümleri...

İŞTE İSMAİL TÜRÜT ALBÜMLERİ

İsmail Türüt'ün albümleri aşağıdaki gibidir:

Laz Uşağı
Şenayım
Lazmısın Çerkezmisin
Komşu Kızı - Ayrılık Acısı
Ondan Kaynana Olmaz
Çay Güzeli
Güzellere Bayram Var
Hamsi
Kara Sevdalı Fatma
Zorla Güzellik Olmaz
Oy Canan
Akıllı Ol
Hamsi Gözlüm
Sosyete Kızı Suzan
Mahkeme
Reis -Kaderi Ben Yazmadım
Yakışır
Gönül Yarası
Oy Gelin
Davacıyım - Belalı Damat
Karadeniz Sofrası
Kriz
Piryoz
Piryoz 2
Deli Zekiye
Dünya Tatlısı
Kırktan Sonra
Dört Mevsim (2014)

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