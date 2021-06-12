İsmail Türüt'ün özel ve kariyer hayatı merak konusu oldu. İsmail Türüt, müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Yurt dışında en çok konser veren sanatçılar arasındadır ve şarkıcılık kariyerinin yanında oyunculuk, sunuculuk gibi deneyimleri de vardır. Peki İsmail Türüt kaç yaşında ve nereli? Evli mi? İşte İsmail Türüt albümleri...

İSMAİL TÜRÜT KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? EVLİ Mİ?

8 Haziran 1965 Rize Ambarlık köyü doğumlu İsmail Türüt 56 yaşındadır. Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan Türüt, İlkokulu Ambarlık İlkokulunda tamamlamıştır. 1996'da Ayşe Türüt ile evlenmiştir ve 2014 senesinde bu evliliği noktalamıştır. İsmail Türüt'ün; Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuğu vardır.

Müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atan Türüt'ün 30'u aşkın albümü vardır. 1990'ların ardından Türüt; Adnan Yılmaz, Erkan Ocaklı ve Cengiz Kurtoğlu ile birlikte birçok kaset çalışmasına imza atmıştır.

İsmail Türüt 1982'de Laz Uşağı adında ilk albümünü piyasaya sürmüştür. Şarkıcılık kariyerinin yanında sunuculuk ve oyunculuk deneyimine de sahip olan Türüt; TGRT, Kanal 7, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sunmuştur.