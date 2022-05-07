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İsmail Türüt'ten İmamoğlu'na suç duyurusu: Ekrem değil babamın çocuğu olsa tanımam

07.05.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin kendisine ait olduğunu söyleyerek "Avukatımla görüştüm. Davamı açacağım. Telif hakkı denen bir şey vardır" diye konuştu. Türüt ayrıca İmamoğlu'nun kendisini aramadığını belirterek, "Ekrem değil babamın çocuğu olsa tanımam. Yok böyle bir şey." sözleriyle tepki gösterdi.

İsmail Türüt'ten İmamoğlu'na suç duyurusu: Ekrem değil babamın çocuğu olsa tanımam

Konser için Zonguldak’a sanatçı İsmail Türüt, 2014 seçimlerinde dönemin Ankara Belediye Başkan Adayı Melih Gökçek’e yazdığı "Millet Seni Seviyor. Adın da var markan da. Durmak yok yola devam, hükumet var arkanda’ sözlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na uyarlandığını söyledi. İmamoğlu’nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sözlerinin "Millet seni seviyor. Adında var markanda. Yürü başkanım yürü, İstanbul var arkanda’ şeklinde değiştirilerek vatandaşlara dinletildiğini söyleyen İsmail Türüt, "Ekrem İmamoğlu beni ne aramış ne sormuş. Yıllar önceden tanıdığım birisi. Benim parça kata külle ile uydurmayla yapılmaz. Avukatımla şimdi görüştüm davamı açacağım" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu’nun kendisini dahi aramadığını söyleyen Türüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetçilere seçim zamanlarında böyle parçalar yapılır. Buna saygım var ben de geçmişte yaptım. İstek üzerine partilere yaparsın, Başbakan’a yaparsın. Partilere yaparsın istek üzerine. Ben yıllar önce Melih beye Ankara seçimlerinde bir parça yaptım. Aynı zamanda bir dostluğumda var. Bu parçayı birileri aynı sözlerimi aynı şekilde Ekrem İmamoğlu’na uyarlamışlar. Bu olmaz. Buna ben saygı göstermem. Katiyen. Ekrem İmamoğlu beni ne aramış ne sormuş. Yıllar önceden tanıdığım birisi. Benim parça Kate külle ile uydurmayla yapılmaz. Avukatımla şimdi görüştüm davamı açacağım. Bunda ayıp ettiler. Parçamızı alıp yapamazsınız. Kim yaptıysa çakamazsın çaldırmazsın. Bana soracaksın. Burada bir emek vardır. Telif hakkı denen bir şey vardır. Bana sorarsalar bir nezaketsizlik yapmam. Helali hoş olsun diyeceğim. Böyle bir şey yaptıysanız mahkemeye katlanacaksınız. Olmaz. Böyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi avukatlara verdim görüşüyorlar. Benim parçam başkasının uydurmasıyla sahneye çıkamazsın. Dava açacağım kesinlikle. Ekrem değil babamın çocuğu olsa tanımam. Yok böyle bir şey."

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"BENİ GETİRMEYENLER UTANSIN"

Trabzonspor taraftarı olduğunu ve Zonguldak’ın da ikinci memleketi olduğunu söyleyen İsmail Türüt, " Ben Trabzonsporluyum. Yıllardır göğsümü gere gere söyleyen birisiyim. Zonguldak bizim ikinci vatanımız. Hangi kapıyı çalsam yemek verirler bize. Uzun yıllar beni Zonguldak’a getirmediler. Beni getirmeyenler utansın. Ayıp yani. Bu ülkede bir İsmail Türüt gerçeği var. Yalan dünyayı karışlayan bir adam. Zonguldak’a 20 sene gelmedim ben. Ben selam vermeye Zonguldak’a geldim. Konserleri birileri yapar kurumlar yapar belediyeler yapar. Buradaki hemşerilerimle Zonguldaklı dostlarımla arama set çektiler. Mesafe koydular. Ama Trabzonlu dostlarımız Trabzonspor için bizi bugünleri kavuşturdular. Teşekkürler" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İsmail Türüt
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