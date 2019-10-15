İsmail Ünal: Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız

İsmail Ünal, düzenlediği basın toplantısında, adaylığını açıklamadan önce birlik mesajı verdiğini hatırlatarak, "Gönül isterdi ki Sayın Başkan (Fikret Orman) birkaç ay daha kongreyi erteleseydi ya da hazirana kadar devam etseydi ya da haziran ayında başkan olmasaydı. Hazırlık yapamıyorsunuz. Gönül isterdi ki ben de projelerle geleyim. Dar bir boğazdayız. Her şey büyük Beşiktaş için" dedi.

"SÜLEYMAN SEBA ANLAYIŞINA DÖNMEK İÇİN ADAYIZ"

"Bizler hep Beşiktaş'ın aktifinde yer aldık" diyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan adaylığını açıklamamın temel nedeni kulübün aktifinde olmamız ve borçlanmada yer almamamız. Fabrika ayarlarına dönmek için adayız, Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız. O okuldan geldik ama mezun olmadık. Süleyman ağabey bizi mezun etmezdi. Devam etmemizi isterdi."

"FORMAMIZI GİYENLER KULÜBÜ YÖNETMELİ"

Projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "Öz kaynak düzenini harekete geçirmek, Beşiktaş'ın efsaneleriyle tarama organizasyonunu gerçekleştirmekle kulübün ekonomisine artı değer sağlayacağız. Böylece borçlanma azalacaktır. Amacımız formamızı giyen sporcularımızın bir gün Beşiktaş'ı yönetmesidir. Yarışa girmemdeki en önemli amaç budur. Bu işi yapacak insanlar var" ifadelerini kullandı.