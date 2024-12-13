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İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla "dalya" demeye hazırlanıyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.12.2024 15:21
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak.

İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla "dalya" demeye hazırlanıyor!

İsmail Yüksek, RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda Fenerbahçe'deki 100. maçına çıkacak.

İsmail Yüksek, 2020-2021 sezonunun 19. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oyuna dahil olup 12 dakika sahada kalarak Fenerbahçe'deki macerasına başladı.

Önce Adana Demirspor ardından da Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, 2022-2023 sezonu başında takıma geri döndü.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un lig, kupa ve Avrupa'da 32 maçta şans verdiği İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 1672 dakika sahada kalırken 1 gol atıp 1 asist yaptı.

İSMAİL KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİ

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Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonu başında Jorge Jesus görevinden ayrılırken, takımın başına İsmail Kartal geçti.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig İsmail Yüksek fenerbahçe
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