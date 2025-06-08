İsmail Yüksek: Tek hedefim Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İsmail Yüksek, “İstemediğimiz şekilde sonuçlanan bir sezon oldu. Benim adıma da sakatlıklarla dolu bir sezon oldu. Ama artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Tek hedefim Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak. Hedefim başka ne olabilir ki? Fenerbahçe taraftarı benim için her zaman önemli. Ben zaten Fenerbahçeliyim. En büyük hayalim de Fenerbahçe’de başarılar yakalamak” dedi.

A Milli Futbol Takımı, ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Milli futbolcu İsmail Yüksek, mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türk taraftarların desteğinden bahseden İsmail Yüksek, “Ben bugün Türk halkımızın burada bu kadar olmasını beklemiyordum. Görünce de çok şaşırdım. Bu havada, bu yağmurda inanılmaz bir destek vardı. Dünyanın bir ucundayız. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Son dakikaya kadar bize inanılmaz bir destek sağladılar. Bir ara ‘Türkiye, Türkiye’ diye bağırışları bize daha da motive kattı. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEMİZİN BU JENERASYONDAN GURULANMASI LAZIM’

Milli takımda çok iyi jenerasyon olduğuna değinen milli futbolcu, “Takımda abi-kardeş ortamı var. Herkes birbirine sevgi ve saygı gösteriyor. Bu kampta olmayan diğer abilerimiz de var. Kaptanımız, Mert abi, Uğurcan, Ferdi, Enes, Ozan… Onların eksikliklerini sahada oynayanlar kapatmaya çalıştı. İyi bir jenerasyon geliyor. Gerçekten ülkemizin bu jenerasyondan gururlanması lazım. Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalden daha iyi bir sonuç alabilirdik ama bence bir umut var. Çok iyi bir jenerasyon geliyor” şeklinde konuştu.

‘TEK HEDEFİM FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK’

Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığı sezonu değerlendiren ve tek hedefinin sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten İsmail Yüksek, “Bizler profesyonel futbolcuyuz. Bizim için sezon bitti. İstemediğimiz şekilde sonuçlanan bir sezon oldu. Benim adıma da sakatlıklarla dolu bir sezon oldu. Ama artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Tek hedefim Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak. Hedefim başka ne olabilir ki? Fenerbahçe taraftarı benim için her zaman önemli. Ben zaten Fenerbahçeliyim. En büyük hayalim de Fenerbahçe’de başarılar yakalamak. Şu an milli takımı düşünüyorum. Milli takım bittikten sonra tekrar Fenerbahçe’yi düşünmeye başlayacağım” sözlerini sarf etti.