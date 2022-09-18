İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci'ye müjde! Milli Takım'a davet edildiler

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren toplanmaya başlayan A Milli Takım'da aday kadroda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkartıldı. Özcan'ın yerine Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, milli takımın aday kadrosuna dâhil edildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

