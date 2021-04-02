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Ismaila Coulibaly için Galatasaray da devrede

02.04.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz basını, Sheffield United'ın Ismaila Coulibaly'yi başka bir takıma kaptırmamak için mücadele ettiğini savunurken Galatasaray'a da yer verildi.

Ismaila Coulibaly için Galatasaray da devrede

Adı geçmişte Galatasaray ile de anılan Ismaila Coulibaly sezon başında Sarpsborg'dan Sheffield United'a transfer olmuş ve İngiliz ekibi bu transfer için 2 milyon Euro ödemişti.

Ancak İngiliz ekibi vize problemleri nedeniyle oyuncuyu Belçika ekibi Beerschot'a 3 yıllığına kiraladı. Oyuncunun kiralık sözleşmesiyle Sheffield United'daki sözleşmesi 2023 yazında bitecek.

Yorkshire Live'da yer alan habere göre Sheffield United, Ismaila Coulibaly'ye olan ilgi nedeniyle tedirgin. Milan ve Galatasaray sezon başında oyuncuyu transfer etmek istese de başarılı olamamışlardı. Ancak sezon sonunda oyuncuya yeniden teklif yapılabileceği öne sürüldü.

Belçika'da çıktığı 22 lig maçında 5 de gol kaydeden 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu performansıyla ülkede dikkat topluyor. Geçirdiği kötü sezon nedeniyle Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Sheffield United 20 yaşındaki oyuncuyu başka bir takıma kaptırmamak için mücadele edecek.

(NTV SPOR)


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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