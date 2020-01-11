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  4. İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da bulunan ve bilinen tarihi değiştiren Göbeklitepe dizilerin yanı sıra romanlara da konu oluyor.

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA) Şanlıurfa'da bulunan ve bilinen tarihi değiştiren Göbeklitepe dizilerin yanı sıra romanlara da konu oluyor. Yazar İsmet Cerit de yeni romanı "Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk'ta" tarih ve edebiyat seven okuyucularla buluşuyor. Roman, okuyucuları 12 bin yıllık tarihin sırlarına doğru yolculuğa çıkarıyor. Gizemi hala tam olarak çözülememiş olan Göbeklitepe'nin keşfi birçok şeyi değiştirirken yazar yeni romanında dinler tarihine de ışık tutuyor.

Yazar kitabında; Homo Sapiens’in (Akıllı insan) insan türü olarak neslini sürdürmeyi nasıl başardığı, onu doğayla anlaşmaya iten güdünün ne olduğu, neden sosyalleştiğini, yaratıcılığı taklit ederek mi keşfettiği, ölümü bir döngü olarak kabullenip bu olgu üzerine anlamlar yüklediği, ölümsüzlüğün nasıl mümkün olabileceği, medeniyet kurmayı, sanat üretmeyi ve estetik anlayışına nasıl ulaştığı gibi evrensel sorulara yanıt arıyor.

İSMET CERİT KİMDİR?

Nisan 1976’da Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul’da devam etti. Cerit, Florya Tevfik Ercan Anadolu lisesini bitirdikten sonra eğitimine ara verip 1997 yılında ticaret hayatına atıldı. Cerit bugün Atlantic International University İşletme Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. CRT Outsourcing şirketini temsilen 1997’den günümüze birçok ulusal ve uluslararası projede Global Solution Partner misyonuyla, yüksek performanslı iş sonuçları elde ederek önemli başarılara imza atarak, bu alanda ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüştür.

CRT Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cerit, spor, sanat ve müzikle iç içe bir hayat sürüyor. Cerit ayrıca C-Majör İş’ten Sesler Korosu üyesi. Müzik, sanat ve iyilik dolu bir yaşam için emeklerini bir araya getiren C-Majör gönüllüleri, ihtiyaç sahibi kimsesiz çocuklar ve hayır kurumları yararına konserler düzenlemeyi amaçlıyor.

İsmet Cerit’in 2011 yılında Jewel of Lounge isimli derleme bir müzik albümü, 2014’de sayıların spiritüel anlamını konu alan ilk kitabı “40” oldu. 2018 Nisan ayında Fatih Sultan Mehmet’in Edirne’den İstanbul’a doğru yürüyüşünü konu alan roman tadındaki kitabı “Fetih İstanbul” Temmuz 2019’da çıkardığı Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk adlı kitabı ile birlikte 3 adet kitabı mevcut.

“Fetih İstanbul” adlı kitabı 2018 Mayıs ayında Altın Kalem Ödüllerinde tarihi roman kategorisinde ödüle layık görüldü.

(FOTOĞRAFLI)

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

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