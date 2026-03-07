SPOR

Vedat Muriqi durdurulamıyor! La Liga'da gol krallığına koşuyor: Tek rakibi Mbappe

Vedat Muriqi, İspanya’da gol yollarındaki formunu sürdürmeye devam ediyor. RCD Mallorca forması giyen tecrübeli golcü, deplasmanda oynanan CA Osasuna karşılaşmasında fileleri havalandırarak La Liga’daki gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Muriqi'li Osasuna son dakikalarda üst üste yediği gollerle maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak küme düşme potasında önemli bir maçtan 2 puan bırakarak ayrıldı.

Burak Kavuncu
Burak Kavuncu
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Vedat Muriqi, İspanya’da gol yollarındaki formunu sürdürmeye devam ediyor. RCD Mallorca forması giyen Kosovalı golcü, CA Osasuna deplasmanında takımının gollerine imza attı. Deneyimli forvet, bu golle birlikte La Liga’da sezonun 18. golünü kaydetti.

GOL İLK YARININ SONLARINDA GELDİ!

Vedat Muriqi durdurulamıyor! La Liga’da gol krallığına koşuyor: Tek rakibi Mbappe 1

Karşılaşmaya etkili başlayan Mallorca, deplasmanda bulduğu golle öne geçerken Muriqi yine takımının en önemli hücum silahı oldu. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan tecrübeli futbolcu, kaleci Herrera'nın hatasında attığı golle takımını öne taşıyan isimlerden biri oldu.

Osasuna ile Mallorca arasında oynanan mücadelede ilk yarı Mallorca’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

YİNE MURIQI SAHNEDE...

Vedat Muriqi durdurulamıyor! La Liga’da gol krallığına koşuyor: Tek rakibi Mbappe 2

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken dakikalar 60'ı gösterdiğinde sağ kanattan ceza sahası içine topla birlikte giren Muriqi, rakibinden iyi sıyrıldı ve kalecinin bakışları arasında topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 2-0 oldu.

Fakat 89'da Barja ve 90+4'de A.Budimir'in golleri ev sahibi Osasuna'ya 1 puanı getirdi. Bu gollerle maç 2-2 sona ererken, Muriqi'li Mallorca 25 puanla 18.sırada kaldı.

GOL KRALLIĞINA KOŞUYOR!

Vedat Muriqi durdurulamıyor! La Liga’da gol krallığına koşuyor: Tek rakibi Mbappe 3

Vedat Muriqi, İspanya’da gol yollarındaki etkili performansını sürdürerek gol krallığı yarışında dikkat çekmeye devam ediyor. RCD Mallorca forması giyen tecrübeli forvet, deplasmanda oynanan CA Osasuna karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Muriqi, La Liga’da bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.

Lig'de gol krallığı listesinde birinci sırada Real Madrid formasıyla harikalar yaratan Kylian Mbappe yer alıyor. Mbappe attığı 23 golle listenin ilk sırasında bulunuyor.

Sezon boyunca takımının en önemli hücum silahlarından biri olan Muriqi, attığı kritik gollerle Mallorca’yı sırtlamaya devam ediyor. Osasuna deplasmanında da sahneye çıkan Kosovalı golcü, takımını galip getiren golleri kaydederek gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

La Liga’da üst sıralardaki golcülerle rekabetini sürdüren Muriqi’nin performansı hem Mallorca taraftarlarının hem de İspanyol basınının dikkatini çekiyor. Gol yollarındaki formunu koruyan deneyimli oyuncu, sezonun geri kalan bölümünde de krallık yarışının en güçlü adaylarından biri olmayı hedefliyor.

İLK SIRADA ETO'O, HEMEN ARDINDAN MURIQI!

Vedat Muriqi durdurulamıyor! La Liga’da gol krallığına koşuyor: Tek rakibi Mbappe 4

Vedat Muriqi, RCD Mallorca formasıyla İspanya’da iz bırakmaya devam ediyor. Kosovalı golcü, La Liga kariyerinde 53 gol barajını aşarak kulüp tarihine adını yazdırdı ve önemli bir eşiği geride bıraktı. Zirvede ise tek bir isim bulunuyor. Samuel Eto'o, Mallorca kariyerinde La Liga’da 54 gol kaydederek listenin ilk sırasında yer alıyor. Muriqi, 53 gole ulaşarak efsane golcünün hemen arkasına yerleşti.

Bu tabloyla birlikte Vedat Muriqi, Mallorca tarihinde La Liga’da en fazla gol atan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti ve kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

TRANSFERİN SON GÜNLERİNDE FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ...

Vedat Muriqi durdurulamıyor! La Liga’da gol krallığına koşuyor: Tek rakibi Mbappe 5

Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile ilgilenmiş fakat kulübü küme dşmeme mücadelesi verdiğinden transfer olmamıştı.

