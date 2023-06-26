İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu Ivan Perisic plaj voleybolunda görüntülendi, İrfan Can Kahveci transfer ateşini yaktı!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için mesai harcayan Fenerbahçe transferin en hareketli takımı olarak öne çıkarken, Ryan Kent ve Edin Dzeko isimleriyle taraftarını sevindirmişti.

Sarı-Lacivertliler hız kesmeden temaslarına devam ederken, geçtiğimiz günlerde bir başka dünya yıldızı Ivan Perisic ismi gündeme gelmiş, Hırvat oyuncunun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin bu öneriye henüz yanıt vermediği bildirilirken, Perisic transferi ile alakalı beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TATİLİNİ TÜRKİYE'DE YAPIYOR

İsmi son günlerde Fenerbahçe ile sıklıkla anııolan Ivan Perisic, yorucu sezonun ardından Türkiye'de bulunurken, 34 yaşındaki futbolcunun, tatilini Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci ve Acun Ilıcalı ile aynı otelde gerçekleştiği öğrenildi.

TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

Sosyal medyada paylaşılan videoda Perisic'in Acun Iıcalı, İrfan Can Kahveci, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte plaj voleybolu oynadığı görülürken, İrfan Can Kahveci'den de çok konuşulacak bir hamle geldi.

İRFAN CAN'DAN BEĞENİ

Bu görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılırken, bir Fenerbahçe hesabının yaptığı paylaşıma 'O iş sende' notunu düştü. Bu paylaşımı İrfan Can Kahveci'nin beğenmesi üzerine taraftarlar 'bitti bu iş' yorumunda bulundu.

????İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Ivan Perisic, Acun Ilıcalı, İrfan Can Kahveci, Arda Turan ve Emre Belözoğlu, birlikte plaj voleybolu oynadı. pic.twitter.com/ztITkdTbwa — Mynet Spor (@mynetspor) June 26, 2023



