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İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu Ivan Perisic plaj voleybolunda görüntülendi, İrfan Can Kahveci transfer ateşini yaktı!

26.06.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferde hız kesmedeyen Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilirken, gündeme gelen son isim Hırvat yıldız Ivan Perisic oldu. Tecrübeli oyuncu için taraftar sosyal medyada paylaşımlar yaparken, oyuncunun Türkiye'de bulunduğu ve 34 yaşındaki futbolcunun, tatilini Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci ve Acun Ilıcalı ile aynı otelde gerçekleştiği öğrenildi. İşte detaylar...

İsmi Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu Ivan Perisic plaj voleybolunda görüntülendi, İrfan Can Kahveci transfer ateşini yaktı!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için mesai harcayan Fenerbahçe transferin en hareketli takımı olarak öne çıkarken, Ryan Kent ve Edin Dzeko isimleriyle taraftarını sevindirmişti.

Sarı-Lacivertliler hız kesmeden temaslarına devam ederken, geçtiğimiz günlerde bir başka dünya yıldızı Ivan Perisic ismi gündeme gelmiş, Hırvat oyuncunun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin bu öneriye henüz yanıt vermediği bildirilirken, Perisic transferi ile alakalı beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TATİLİNİ TÜRKİYE'DE YAPIYOR

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İsmi son günlerde Fenerbahçe ile sıklıkla anııolan Ivan Perisic, yorucu sezonun ardından Türkiye'de bulunurken, 34 yaşındaki futbolcunun, tatilini Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci ve Acun Ilıcalı ile aynı otelde gerçekleştiği öğrenildi.

TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

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Sosyal medyada paylaşılan videoda Perisic'in Acun Iıcalı, İrfan Can Kahveci, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte plaj voleybolu oynadığı görülürken, İrfan Can Kahveci'den de çok konuşulacak bir hamle geldi.

İRFAN CAN'DAN BEĞENİ

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Bu görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılırken, bir Fenerbahçe hesabının yaptığı paylaşıma 'O iş sende' notunu düştü. Bu paylaşımı İrfan Can Kahveci'nin beğenmesi üzerine taraftarlar 'bitti bu iş' yorumunda bulundu.


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