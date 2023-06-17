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İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Sergen Yalçın'dan bambaşka tercih... İşte yeni adresi

17.06.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazanırken, gündeme gelen isimlerden biri de Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından uzun süredir herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın olmuştu. Sarı-Lacivertliler ile ismi anılan Yalçın için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarının gönlüne su serperken kazanılan bu kupanın ardından Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus Sarı-Lacivertliler'den ayrıldığını açıklamıştı.

Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelirken bu isimlerden biri de Sergen Yalçın olmuştu. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra bir takımla anlaşmayan Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia geldi.

YENİ ADRESİ AZERBAYCAN

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Azeri basınının haberine göre; Sergen Yalçın'ın yeni adresi Azerbaycan'ın köklü kulübü Neftçi Bakü... Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı, Rumen teknik adamın ayrılığına ilişkin detayların çözülmesi durumunda yolların ayrılacağı belirtildi.

İLK TEMAS SAĞLANDI

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Haberde Yalçın ile ilk temasın sağlandığı yazılırken, Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla müzakerelerin daha ciddi olarak yürütüleceği ifade edildi. Uzun süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den önemli bir teklif almaması durumunda Neftçi'nin başına geçmeyi kabul edeceği iddia edildi.


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