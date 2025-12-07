SPOR

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Muhammed Salah Liverpool'a resti çekti, ortalık karıştı

Liverpool’un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Mohamed Salah’ın yedek kalmasına dair yaptığı sert açıklamalar gündem yarattı. Son üç maçta yalnızca 45 dakika oynayan yıldız isim, kulübün verdiği sözleri tutmadığını belirterek hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Muhammed Salah Liverpool'a resti çekti, ortalık karıştı
Berker İşleyen
Premier Lig’in 15. haftasında Liverpool, Leeds United’a konuk olduğu mücadelede sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Arne Slot yönetimindeki ekip, iki kez öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayarak ligde üst üste ikinci kez puan kaybetti. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ikinci devre tam altı gole sahne oldu.

Leeds United’ın gollerini Dominic Calvert-Lewin, Anton Stach ve Ao Tanaka kaydederken Liverpool cephesinde Hugo Ekitike attığı iki golle öne çıktı, diğer gol Dominik Szoboszlai’den geldi. Kırmızılar, oyunun skor avantajını koruma noktasında yine zorlanarak deplasmandan yalnızca bir puanla döndü.

"OTOBÜSÜN ALTINA ATILDIM"

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Muhammed Salah Liverpool a resti çekti, ortalık karıştı 1

Karşılaşmanın en dikkat çeken detaylarından biri Mohamed Salah’ın sahaya çıkmaması oldu. Son üç maçta sadece 45 dakika süre alan Mısırlı yıldız, Leeds United maçının ardından TV 2’ye yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı. Deneyimli oyuncu, “90 dakika yedek kulübesinde oturuyorum. Sanırım üçüncü kez yedek kulübesinde oturuyorum. Kariyerimde ilk kez. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

“SÖZLER TUTULMADI”

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Muhammed Salah Liverpool a resti çekti, ortalık karıştı 2

Salah, yedek bırakılmasının ardındaki sebepleri anlayamadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Sanırım birilerinin beni suçlayacağı çok açık. Kulüp bana yaz aylarında çok şey vaat etti ama üç maçtır yedek kulübesindeyim. Sözlerini tuttuklarını söyleyemem.”

"NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Muhammed Salah Liverpool a resti çekti, ortalık karıştı 3

Liverpool, gelecek hafta Anfield’da Brighton’ı ağırlayacak. Salah’a yöneltilen “Brighton maçı Liverpool’daki son maçın mı olacak?” sorusuna yıldız futbolcu şu yanıtı verdi: "Anfield'da taraftarlara "Elveda" diyeceğim çünkü Afrika Şampiyonası'na gidiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım. Bu durum benim için kabul edilebilir değil. Neden hep benim başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Herhangi bir kulüp oyuncusunu korur. Neden bu durumda olduğumu bilmiyorum."

GALATASARAY İLE ANILIYOR

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Muhammed Salah Liverpool a resti çekti, ortalık karıştı 4

İspanyol basını Galatasaray'ın Mohamed Salah'ı transfer etmek istediğini iddia etmişti. Habere göre Galatasaray'ın Salah'a yıllık 22 milyon dolar teklif edeceği, bu paranın içinde primler ve sponsor payları da olacağı belirtildi.

Adı Galatasaray ile anılan Salah'ın geleceğinin ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

