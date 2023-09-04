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İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Sergio Ramos'un yeni takımı resmen belli oldu... Yıldız isim 18 yıl sonra Sevilla'ya döndü

04.09.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi uzun süre Galatasaray ile anılan Sergio Ramos'un yeni takımı resmen belli oldu. Tecrübeli oyuncu 18 yıl aranın ardından Sevilla'ya geri döndü. İşte detaylar...

Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya 18 yıl sonra geri döndü.

"BURAYA GELMEDEN..."

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Sevilla ile sözleşme imzalayan Ramos, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Antonio Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim." dedi.

MAAŞI 1 MİLYON EURO CİVARI

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İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.

Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.


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