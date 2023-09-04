İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Sergio Ramos'un yeni takımı resmen belli oldu... Yıldız isim 18 yıl sonra Sevilla'ya döndü

Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya 18 yıl sonra geri döndü.

"BURAYA GELMEDEN..."

Sevilla ile sözleşme imzalayan Ramos, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Antonio Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim." dedi.

MAAŞI 1 MİLYON EURO CİVARI

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.

Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.

Sergio Ramos 18 yıl sonra Sevilla'ya geri döndü. https://t.co/9Msh93x5eH — Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023



