İsmini ünlü filmden alan 2020'nin bilmeniz gereken flört trendleri

Jane Austen'ın 1813'te yayınladığı unutulmaz kitabı Pride and Prejudice hem televizyona hem de sinemaya uyarlandı. Dilimize Aşk ve Gurur olarak çevrilen Pride and Prejudice karakterlerinden Fitzwilliam Darcy’nin adından esinlenen Darcying 2020'nin flört akımlarından biri oldu. Anlamı ağırdan almak olan Darcying, pandeminin flört trendlerinin başında geliyor.

Yapılan araştırmalara göre, ankete katılan her üç kişiden biri karantina altında yavaş ilerleyen uzun mesafeli ilişkilerden hoşlandığını dile getirdi.

Flört uzmanı Rachael Lloyd konuyla ilgili şunları söyledi: “Çıkmak için zor bir yıl olduğunu inkar etmek mümkün değil, ama aynı zamanda sevginin gelişmeye devam ettiğine de tanık olduk. Platformumuzdaki faaliyetler Nisan ayında üçte bir arttı ve bu yıl sürekli olarak yoğun geçti. Bununla birlikte, 2020 açıkça endişe ve trajedi ile dolu bir yıl oldu, ancak 'turbo ilişkilerin' ve 'Partriding'in ortaya çıkışı, hem çiftlerin hem de bekarların olumlu düşünme için zamanlarının olduğunu gösteriyor.”