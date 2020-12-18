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Jennifer Lopez de Netflix’e katıldı! İlk projesi The Cipher olacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez de Netflix’e katıldı! İlk projesi The Cipher olacak

Jennifer Lopez de birçok ünlü isim gibi Netflix’le el sıkıştı. Jennifer Lopez’in ilk projesi The Cipher romanının film uyarlaması olacak. JLo, filmin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olacak.

Jennifer Lopez, Isabella Maldonado romanı The Cipher'ın film uyarlamasında hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenecek.

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Jennifer Lopez filmde, internette ipuçları bırakan bir seri katilin peşine düşen FBI ajanı Nina Guerrera'yı oynayacak. Filmin prodüksiyon takvimi ve vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.

JENNİFER LOPEZ’İN PROJELERİ

Geçtiğimiz yıla Hustler ile damga vuran Jennifer Lopez’i önümüzdeki yıl iki filmde birden göreceğiz. Jenifer Lopez’i başrolünü Armie Hammer ile paylaştığı Shotgun Wedding ve Owen Wilson’la rol alacağı Marry Me filmlerinde izleyeceğiz.

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