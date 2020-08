İSO İkinci 500 listesine MTOSB’den 3 firma girdi

“İstihdama büyük önem veriyoruz”

İstihdam sayılarını arttırmak için sanayi yatırımlarının büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Tekli, “Bizler, Mersin’e yeni sanayi alanları kazandırmak için mücadele ediyoruz. Yapılacak olan her yatırım yeni istihdam demek. Bölgemizde istihdam sayıları her geçen gün artıyor. Bu rakamları daha yukarıya çekerek ülkemizdeki istihdam sorununa kendi ölçümüzde destek vermek istiyoruz. Sanayicilerimiz kesinlikle yatırımdan kaçmıyor. Şu an 3 bölgemizde de tüm parsellerimiz dolu. Gelen yeni yatırım taleplerine karşılık veremiyoruz. 4. ve 5. bölgelerimizi bir an evvel hayata geçirerek yeni istihdam sahaları oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Üretim arttıkça istihdamımız da artacaktır. Bu anlamda da üretimden vazgeçmeyen tüm sanayicilerimizi tek tek kutluyorum” ifadelerini kullandı.