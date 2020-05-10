SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. İspanya 1. ve 2. liglerinde 5 oyuncunun daha testi pozitif çıktı

İspanya 1. ve 2. liglerinde 5 oyuncunun daha testi pozitif çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 10.05.2020 19:21 | Son Güncelleme

İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara başlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif çıktı.

İspanya 1. ve 2. liglerinde 5 oyuncunun daha testi pozitif çıktı

La Liga kurumundan yapılan açıklamada, sonuçları pozitif olan oyuncuların durumunun takip edileceği, tekrar yapılacak testlerde üst üste 2 kez negatif çıkması halinde futbolcuların antrenmanlara geri dönebilecekleri belirtildi.

Test sonuçları pozitif olan 5 futbolcunun isimleri ise açıklanmadı.

İspanya'da daha önce Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi'nin koronavirüse yakalandığı bildirilmişti.

Açıklanan protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor. Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.

İspanya 1 ve 2. liglerinde kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabilirizBilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
Yıldız isimde koronavirüs çıktı!Yıldız isimde koronavirüs çıktı!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Cinayet anındaki sesleri eşine dinletmiş

Kan donduran olay! Cinayet anındaki sesleri eşine dinletmiş

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Acun Ilıcalı'ya ilginç teklif

Acun Ilıcalı'ya ilginç teklif

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

F.Bahçeli yıldızdan ayrılık kararı

F.Bahçeli yıldızdan ayrılık kararı

İki futbolcunun testi pozitif çıktı

İki futbolcunun testi pozitif çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Barcelona'da yaprak dökümü

Barcelona'da yaprak dökümü

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu? Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu? Messi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya 1. ve 2. liglerinde 5 oyuncunun daha testi pozitif çıktı

İspanya ligine koronavirüs şoku!

Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

Yıldız isim karantinada ayağını kırdı

Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yıldız isimde koronavirüs çıktı!

La Liga'da 3 futbolcunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı

La Liga'da 3 ismin testi pozitif

Fabregas'a göre Mbappe, Real Madrid için çok uygun

Mbappe, Real Madrid için çok uygun

Messi'nin maskeli hali görenleri şaşırttı

Messi'nin bu hali görenleri şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.