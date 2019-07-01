İspanya 2 - 1 Almanya (U21 Avrupa Şampiyonası)

İtalya'da düzenlenen turnuvanın finali, 2017'de olduğu gibi İspanya ile Almanya'yı karşı karşıya getirdi.
İki yıl önceki finali 1-0 kaybeden İspanya, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan mücadeleden, Ruiz'in 8 ve Olmo'nun 69. dakikadaki golleriyle 2-1 galip ayrıldı.
Türk asıllı oyuncular Levin Öztunalı ve Suat Serdar'ın ilk 11'inde yer aldığı Almanya'nın golünü ise 88. dakikada Amiri kaydetti.
İspanya böylece 1986, 1998, 2011 ve 2013'ten sonra 5. kez şampiyon oldu ve kupayı en fazla kazanan takım unvanının sahibi İtalya'yı yakaladı.
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