MAÇ SONUCU | İspanya 2 - 2 Fas

İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Sergio, Thiago (Dk. 74 Asensio), Silva (Dk. 84 Rodrigo), Isco, Iniesta, Diego Costa (Dk. 74 Costa) FAS: El Kajoui, Hakimi, Saiss, Da Costa, Dirar, Boussoufa, El Ahmadi, Ziyach (Dk. 85 Bouhaddouz), Belhanda (Dk. 63 Fajr), Noureddine Amrabat, Boutaib (Dk. 72 Nesyri)

İspanya'da 90. dakikada sahneye Aspas çıktı ve attığı golle İspanya'ya beraberliği getirdi. Bu sonuçla puanını 5 yapan İspanya, grubu lider bitirdi ve son 16 turunda A Grubu'nu ikinci bitiren Rusya ile eşleşti.

Golü yiyen İspanya çabuk toparlandı ve 19'da Isco ile devreye 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci devrede gol için bastıran İspanya karşısında Fas kalesini iyi savundu. 81'de sahneye çıkan Nesyri, kaleci De Gea'yı avladı ve Fas'ı yeniden öne geçirdi.

GOLLER: Dk. 14 Boutaib, Dk. 81 Nesyri (Fas), Dk. 19 Isco, 90+1 Aspas (İspanya)

SARI KARTLAR: Dk. 21 El Ahmadi, Dk. 29 Noureddine Amrabat, Dk. 31 Da Costa, Dk. 31 Boussoufa, Dk. 89 El Kajoui, 90+3 Hakimi (Fas)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 14: Fas 1-0 öne geçti. Orta olanda İspanyol futbolcular Iniesta ve Ramos'un anlaşmazlığında topu kapan Boutaib, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boutaib, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci De Gea'nın bacaklarının arasından filelere gönderdi.

DAKİKA 19: İspanya beraberliği sağladı. Isco ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Iniesta, tekrar Isco'yu gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 81: Fas tekrar öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında, penaltı noktası üzerinde Ramos ile yükselen Nesyri'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2

DAKİKA 90+1: İspanya yeniden skora denge getirdi. Carvajal'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aspas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2



