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MAÇ SONUCU | İspanya 2 - 2 Fas

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 25.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya, Fas ile 2-2 berabere kalarak grubu lider bitirdi. Fas'ın gollerini Boutaib ve Nesyri atarken, İspanya'nın sayıları Isco ve Aspas'tan geldi. İspanya son 16 turunda Rusya ile eşleşti.

MAÇ SONUCU | İspanya 2 - 2 Fas

2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya ile Fas karşılaştı. Maça iyi başlayan Fas, 14. dakikada ispanya savunmasının arkasına sızan Boutaib'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golü yiyen İspanya çabuk toparlandı ve 19'da Isco ile devreye 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci devrede gol için bastıran İspanya karşısında Fas kalesini iyi savundu. 81'de sahneye çıkan Nesyri, kaleci De Gea'yı avladı ve Fas'ı yeniden öne geçirdi.

İspanya'da 90. dakikada sahneye Aspas çıktı ve attığı golle İspanya'ya beraberliği getirdi. Bu sonuçla puanını 5 yapan İspanya, grubu lider bitirdi ve son 16 turunda A Grubu'nu ikinci bitiren Rusya ile eşleşti.

İSPANYA 2 - 2 FAS

STAT: Kaliningrad
HAKEMLER: Ravshan Irmatov, Abdukhamidullo Rasulov, Jakhongir Saidov (Özbekistan)

İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Sergio, Thiago (Dk. 74 Asensio), Silva (Dk. 84 Rodrigo), Isco, Iniesta, Diego Costa (Dk. 74 Costa)
FAS: El Kajoui, Hakimi, Saiss, Da Costa, Dirar, Boussoufa, El Ahmadi, Ziyach (Dk. 85 Bouhaddouz), Belhanda (Dk. 63 Fajr), Noureddine Amrabat, Boutaib (Dk. 72 Nesyri)

GOLLER: Dk. 14 Boutaib, Dk. 81 Nesyri (Fas), Dk. 19 Isco, 90+1 Aspas (İspanya)
SARI KARTLAR: Dk. 21 El Ahmadi, Dk. 29 Noureddine Amrabat, Dk. 31 Da Costa, Dk. 31 Boussoufa, Dk. 89 El Kajoui, 90+3 Hakimi (Fas)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 14: Fas 1-0 öne geçti. Orta olanda İspanyol futbolcular Iniesta ve Ramos'un anlaşmazlığında topu kapan Boutaib, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boutaib, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci De Gea'nın bacaklarının arasından filelere gönderdi.
DAKİKA 19: İspanya beraberliği sağladı. Isco ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Iniesta, tekrar Isco'yu gördü. Bu futbolcu, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 81: Fas tekrar öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında, penaltı noktası üzerinde Ramos ile yükselen Nesyri'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2
DAKİKA 90+1: İspanya yeniden skora denge getirdi. Carvajal'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aspas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

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Anahtar Kelimeler:
İspanya - Fas FIFA 2018 Dünya Kupası Boutaib isco Nesyri

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