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İspanya - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Almanya maçı ilk 11’leri

27.11.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya - Almanya maçı Dünya Kupası'nda iki takım da galibiyete ulaşmak istiyor. E Grubunu ilgilendiren maçta, İspanya, turnuvaya Japonya mağlubiyetiyle başlayan Almanya ile karşılaşacak. Peki İspanya - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler açıklandı mı?

İspanya - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya - Almanya maçı ilk 11’leri

İspanya - Almanya maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Katar’da devam eden 2022 Dünya Kupası grup müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak İspanya - Almanya maçı ile E Grubu için önem taşıyor. İki takım da sahaya galibiyet için çıkıyor. Almanya'nın üst tura çıkabilmesi için İspanya'yı mağlup etmeleri gerekiyor. İşte merak edilen İspanya - Almanya maçı muhtemel ilk 11’ler...

İspanya - Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya - Almanya Dünya Kupası grup maçı bugün saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Al Bayt Stadı'nda gerçekleşecek olan maçı Danny Makkelie yönetecek.

İspanya - Almanya maçı muhtemel ilk 11’ler

İspanya: Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Olmo, F.Torres, Asensio

Almanya: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay, Gnabry, Musiala, Müller, Havertz

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