İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Her şey 5 dakikada oldu: Oyuna girer girmez...

LaLiga’da 18. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Real Betis’i farklı skorla geçerek zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı.

Santiago Bernabéu’da oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Madrid ekibinde gecenin yıldızı üç gol atan Gonzalo Garcia olurken, milli futbolcumuz Arda Güler de oyuna sonradan girip skora katkı verdi.

5 DAKİKA YETTİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 77. dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, kısa sürede maçın temposuna etki etmeyi başardı. 82. dakikada ceza sahasına yaptığı etkili girişin ardından Gonzalo Garcia’yı topla buluşturan Arda, takımının dördüncü golünün asistini yaparak Gonzalo’nun hat-trick’ini tamamlamasında önemli rol oynadı.

"OYUNA GİRER GİRMEZ..."

Real Madrid’in diğer golleri Raul Asencio ve Fran Garcia’dan gelirken, Arda Güler’in performansı İspanyol basınında da dikkat çekti. Marca, genç futbolcunun oyuna girdikten sonra savunmayı geçerek maçı bitiren golün pasını verdiğine vurgu yaptı. AS gazetesi, Arda’nın doğru zamanda yaptığı asistle Gonzalo’nun üç gole ulaşmasını sağladığını belirtirken, Mundo Deportivo oyuna girer girmez karşılaşmayı sakinleştirdiğini yazdı. Sport ise Arda’nın, Betis’in maçın son bölümünde kontrolü ele almasını engellediğini ve yaptığı asistle galibiyeti perçinlediğini ifade etti.

Bu sonuçla Real Madrid haftayı üç puanla kapatırken, Arda Güler sınırlı sürede gösterdiği etkili performansla bir kez daha teknik heyetin ve taraftarların beğenisini topladı.