SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Her şey 5 dakikada oldu: Oyuna girer girmez...

Real Madrid, LaLiga’nın 18. haftasında Real Betis’i 5-1 mağlup ederken Arda Güler oyuna sonradan girip fark yarattı. 77. dakikada sahaya çıkan milli futbolcu, Gonzalo Garcia’nın hat-trick yaptığı golün asistini yaparak İspanyol basınından övgü aldı.

İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Her şey 5 dakikada oldu: Oyuna girer girmez...
Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

LaLiga’da 18. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Real Betis’i farklı skorla geçerek zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı.

Santiago Bernabéu’da oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Madrid ekibinde gecenin yıldızı üç gol atan Gonzalo Garcia olurken, milli futbolcumuz Arda Güler de oyuna sonradan girip skora katkı verdi.

5 DAKİKA YETTİ

İspanya Arda Güler i konuşuyor! Her şey 5 dakikada oldu: Oyuna girer girmez... 1

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 77. dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, kısa sürede maçın temposuna etki etmeyi başardı. 82. dakikada ceza sahasına yaptığı etkili girişin ardından Gonzalo Garcia’yı topla buluşturan Arda, takımının dördüncü golünün asistini yaparak Gonzalo’nun hat-trick’ini tamamlamasında önemli rol oynadı.

"OYUNA GİRER GİRMEZ..."

İspanya Arda Güler i konuşuyor! Her şey 5 dakikada oldu: Oyuna girer girmez... 2

Real Madrid’in diğer golleri Raul Asencio ve Fran Garcia’dan gelirken, Arda Güler’in performansı İspanyol basınında da dikkat çekti. Marca, genç futbolcunun oyuna girdikten sonra savunmayı geçerek maçı bitiren golün pasını verdiğine vurgu yaptı. AS gazetesi, Arda’nın doğru zamanda yaptığı asistle Gonzalo’nun üç gole ulaşmasını sağladığını belirtirken, Mundo Deportivo oyuna girer girmez karşılaşmayı sakinleştirdiğini yazdı. Sport ise Arda’nın, Betis’in maçın son bölümünde kontrolü ele almasını engellediğini ve yaptığı asistle galibiyeti perçinlediğini ifade etti.

Bu sonuçla Real Madrid haftayı üç puanla kapatırken, Arda Güler sınırlı sürede gösterdiği etkili performansla bir kez daha teknik heyetin ve taraftarların beğenisini topladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Bilgili'yle ilgili gözaltı iddiasına yalanlamaSerdar Bilgili'yle ilgili gözaltı iddiasına yalanlama
Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçtiFenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İspanya Arda Güler son dakika gol real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.