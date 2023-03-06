İspanya ayaklandı! Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesinde kırmızı alarm verildi..

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ne gözünü çevirmiş durumda... B Grubu'nu liderlik koltuğunda bitirerek son 16 turuna yükselen sarı - lacivertlilerin rakibi İspanya La Liga temsilcisi Sevilla olmuştu.

Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği eşleşme öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

YÜKSEK GÜVENLİK DERECESİ

İspanyol basınında yer alan habere göre, 3000'den fazla Türk taraftarın karşılaşmaya gitmesinin beklendiği ve maçın yüksek riskli olarak açıklandığı belirtildi. Şiddet Karşıtı Komisyon'un, Endülüs'teki hükümet heyetinden gelen talep sonrası mücadele için en yüksek güvenlik derecesini verdiği aktarıldı.

SON FİNAL ETKİLİ OLDU

Endülüs'teki temsilciliğin, böyle bir talepte bulunmasında geçen sezon Sevilla'da Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan ve ciddi olayların yaşandığı UEFA Avrupa Ligi finalinin etkili olduğu aktarıldı.

İLK MAÇ 9 MART'TA, İSPANYA'DA

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki mücadele 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 16 Mart'da Kadıköy'de.

