İspanya basını yazdı: Diego Costa, Fenerbahçe'ye yakın

Fenerbahçe, Diego Costa’nın transfer listesinde yar almadığı konusunda bir açıklama yapsa da İspanyol basını, Atletico Madrid’in yıldız golcüsünün Türkiye’ye gitme ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi.

Mundo Deportivo, "Costa ve Türkiye… 9 yıl sonra gerçekleşebilecek aşk" başlığı ile oyuncu hakkındaki gelişmeleri sayfalarına taşıdı. Atletico Madrid’e maliyeti 66 milyon euro olan Costa’nın artık kulübe mali açıdan bir yük haline geldiği belirtilerek, ayrılığın iki taraf için de ciddi bir seçenek olduğu vurgulandı. Mundo Deportivo’nun haberinde şu detaylara yer verildi:

ATLETİCO KURTULMAK İSTİYOR

"Diego Costa, Atletico Madrid’in masasında çözüm bekleyen konulardan biri. İspanyol-Brezilyalı forvet, takımın para toplaması ve transferleri fonlaması için satışı düşünülen isimlerden biri. Ancak bu mutlaka oyuncunun satılacağı anlamına gelmiyor. Hem kulüp hem de oyuncu yüksek maliyetler nedeniyle sıkıntılı. Ancak Atletico Madrid bu maliyetten kurtulmak istiyor. Yine de bu kolay olmayacak. Çünkü oyuncunun 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Başka bir takıma giderse, Atletico’dan kazandığı gelir düşebilir.