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İspanya basını yazdı: Diego Costa, Fenerbahçe'ye yakın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü. Yer alan haberde "Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü" ifadeleri kullandı.

İspanya basını yazdı: Diego Costa, Fenerbahçe'ye yakın

Fenerbahçe, Diego Costa’nın transfer listesinde yar almadığı konusunda bir açıklama yapsa da İspanyol basını, Atletico Madrid’in yıldız golcüsünün Türkiye’ye gitme ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi.

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Mundo Deportivo, "Costa ve Türkiye… 9 yıl sonra gerçekleşebilecek aşk" başlığı ile oyuncu hakkındaki gelişmeleri sayfalarına taşıdı. Atletico Madrid’e maliyeti 66 milyon euro olan Costa’nın artık kulübe mali açıdan bir yük haline geldiği belirtilerek, ayrılığın iki taraf için de ciddi bir seçenek olduğu vurgulandı. Mundo Deportivo’nun haberinde şu detaylara yer verildi:

ATLETİCO KURTULMAK İSTİYOR

"Diego Costa, Atletico Madrid’in masasında çözüm bekleyen konulardan biri. İspanyol-Brezilyalı forvet, takımın para toplaması ve transferleri fonlaması için satışı düşünülen isimlerden biri. Ancak bu mutlaka oyuncunun satılacağı anlamına gelmiyor. Hem kulüp hem de oyuncu yüksek maliyetler nedeniyle sıkıntılı. Ancak Atletico Madrid bu maliyetten kurtulmak istiyor. Yine de bu kolay olmayacak. Çünkü oyuncunun 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Başka bir takıma giderse, Atletico’dan kazandığı gelir düşebilir.

2011’DE DİREKTEN DÖNDÜ

Oyuncu önümüzdeki sezon Milano’da oynamayı hayal etse de şimdi daha çok Türkiye’de onun için söylenti var. Bu da Costa konusunda yeni bir cephenin açılmasına neden oluyor. Bu konuda Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önemli olacaktır. Çünkü Atletico’da oynamıştır ve kulüple iyi ilişkileri sürmektedir. Futbolcu 2011 yılında Beşiktaş’la anlaşma aşamasına gelmiş ancak ağır bir sakatlıktan sonra Türkiye’ye gidememişti. Daha sonra Rayo Vallecano’da parlayıp, Avrupa’nın en iyi golcülerinden biri olmuştu."

5 EKİM'E KADAR GİDER

İspanyol eldesmarque.com sitesi de Diego Costa dahil Atletico Madrid’de kadroya girme şansı bulamayan 3 ağır sıkletin sorun olacağını öne sürdü. Haberde, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve idmanları evinden yöneten Diego Simeone’nin Diego Costa, Santiago Arias ve Thomas Lemar’ı kadroya dahil etmeyi düşünmediği vurgulandı. Bu oyuncuların 5 Ekim’e kadar satışının planlandığı da hatırlatıldı.

(AKŞAM)

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