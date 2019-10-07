İspanya'da bir ilk! Bu otele erkek girmesi yazsak

Eğlenmek kadınların en büyük hakkı ve bunu bazen tek başımıza veya kız arkadaşlarımızla yapmak isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda İspanya’da açılan Som Dona Hotel, doğru karar! Bu otele erkeklerin girmesi yasak. Otelde erkek olarak yalnızca birkaç çalışan var, onun dışında erkek sinek bile olsa müdahale edilecek gibi. Durum böyle olunca kadınlar da istedikleri kadar eğlenip tatilin keyfini çıkarıyor. Birbirinden lezzetli yemekler ve eğlenceler, en önemlisi eşsiz bir deneyim için İspanya’daki kadınlara özel otel, size kapılarını açıyor. İşte o otel!



