İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başlandı

Diktatör Francisco Franco’nun kemiklerinin Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) anıt mezardan çıkartılıp Madrid'de eşinin mezarının yanına transfer edilmesine bugün başlandı. Franco'nun aile üyeleri son kez anıt mezara geldi.

Protestoların önüne geçmek için basına ve halka kapalı yapılacak operasyon, televizyon kanallarından ve internet sitelerinden canlı yayınlanacak.

İlk aşamada Şehitler Vadisi’ndeki mozolede yer alan Franco’nun tabutu yaklaşık iki tonluk granit ve mermer kaplamanın altından çıkarıldı.

Hava koşullarına bağlı olarak tabut ya helikopterle ya da cenaze arabasıyla taşınacak. Franco’nun yeni adresi olan Mingorrubio mezarlığının Şehitler Vadisi’ne olan uzaklığının 57 kilometre olduğu belirtiliyor.

Sosyalist hükümetin uzun süren yasal mücadelesi sonunda 24 Eylül’de Yüksek Mahkeme'den Franco'nun mezarının taşınması için onay çıkmıştı.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Şehitler Vadisi’nde bazilikanın içine defnedilmişti.