İspanya'da futbol süresiz askıya alındı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga, ülke futbolunu belirsiz bir süreyle askıya aldığını açıkladı.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga Koordinasyon Komitesi'nin birlikte aldığı ortak kararla, futbol maçları ve ligleri hükümetten 'Koronavirüs salgınında tehlike geçmiştir' raporu gelen kadar askıya alınmıştır. Hükümet de herhangi bir sağlık riski oluşturabilecek bir konuda devam kararı verilmemesi yönünde görüş bildirdi." ifadeleri kullanıldı.
RFEF ve La Liga, toplum sağlığının birinci önceliği olduğunu ve İspanyol halkını bu virüse karşı dikkatli olmaya çağırdı.
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