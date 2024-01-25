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İspanya'da Girona fırtınası devam ediyor! Sevilla karşısında 6 dakikada hat-trick yapan Artem Dovbyk takımını Real Madrid'in önünde liderliğe taşıdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Bu sezon İspanya'da Girona rüzgarı esiyor. Artem Dovbyk'in müthiş performansıyla Real Madrid'in önünde lider konumda bulunan Girona'nın şampiyonluk ihtimali her geçen gün artıyor.

İspanya'da Girona fırtınası devam ediyor! Sevilla karşısında 6 dakikada hat-trick yapan Artem Dovbyk takımını Real Madrid'in önünde liderliğe taşıdı
Artem Dovbyk

Artem Dovbyk

UKR Ukrayna
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Girona
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Dovbyk, LaLiga'da 14 gol kaydederken kariyer rekorunu bu sezon kırabilir. Girona'yı liderliğe taşıyan Ukraynalı oyuncunun performansı izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Sosyal medyada taraftarlar Girona'nın bu performansını, 2015/16 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig'de şampiyon olmasına benzetiyor.

6 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

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Dovbyk, son olarak LaLiga'nın son haftasında Sevilla'ya karşı kazanılan 5-1'lik maçta 6 dakikada hat-trick yaparak maça damgasını vurmuştu. Maç fazlasıyla Real Madrid'in 1 puan önünde liderliğe oturan Girona'nın performansı medya tarafından da tebrik ediliyor.

SAVAŞ SEBEBİYLE FUTBOLDAN UZAK KALDI

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Artem Dovbyk, ülkesindeki savaş nedeniyle 2022'de futboldan 6 aylığına uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Dovbyk, 2020-2023 yıllarında Ukrayna Premier Futbol Ligi ekibi Dnipro'da forma giyiyordu.

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Artem Dovbyk girona sezon
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