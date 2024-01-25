İspanya'da Girona fırtınası devam ediyor! Sevilla karşısında 6 dakikada hat-trick yapan Artem Dovbyk takımını Real Madrid'in önünde liderliğe taşıdı

Dovbyk, LaLiga'da 14 gol kaydederken kariyer rekorunu bu sezon kırabilir. Girona'yı liderliğe taşıyan Ukraynalı oyuncunun performansı izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Sosyal medyada taraftarlar Girona'nın bu performansını, 2015/16 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig'de şampiyon olmasına benzetiyor.

6 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Dovbyk, son olarak LaLiga'nın son haftasında Sevilla'ya karşı kazanılan 5-1'lik maçta 6 dakikada hat-trick yaparak maça damgasını vurmuştu. Maç fazlasıyla Real Madrid'in 1 puan önünde liderliğe oturan Girona'nın performansı medya tarafından da tebrik ediliyor.

SAVAŞ SEBEBİYLE FUTBOLDAN UZAK KALDI

Artem Dovbyk, ülkesindeki savaş nedeniyle 2022'de futboldan 6 aylığına uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Dovbyk, 2020-2023 yıllarında Ukrayna Premier Futbol Ligi ekibi Dnipro'da forma giyiyordu.





