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İspanya'da gündeme oturdu! Arda Güler dün gece neden oynamadı? Ancelotti'den maç sonunda jet hızında açıklama geldi

06.11.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Maçta süre alamayan Arda Güler ile ilgili teknik direktör Ancelotti'den açıklama geldi.

İspanya'da gündeme oturdu! Arda Güler dün gece neden oynamadı? Ancelotti'den maç sonunda jet hızında açıklama geldi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Madrid kentinin iki takımı, Real Madrid ve Rayo Vallecano'yu karşı karşıya getiren derbi maçı berabere sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid liderlik koltuğundan ikinciliğe geriledi. Karşılaşmada ev sahibi Real Madrid özellikle ikinci yarı tek kale oynasa da Rayo Vallecano defansını geçmeyi başaramadı.

ARDA GÜLER FORMA ŞANSI BULAMADI

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Diğer yandan Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

İtalyan teknik adam, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini Rodrygo Goes, Tony Kroos ve Nacho'dan yana kullandı.

"ARDA'YI OYNATMAMIZ İÇİN DOĞRU FIRSAT GELMEDİ"

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Maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için konuşan Ancelotti, "Arda'yı oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.

"ARDA SAHNEYE ÇIKIYOR"

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Diğer yandan İspanya'da Arda Güler'e olan ilginin her geçen gün arttığı görüldü.

Spor gazetesi Marca bugün "Arda sahneye çıkıyor" manşetiyle çıktı.

Ayrıca Türk futbolcunun sosyal paylaşım platformu "X"deki resmi hesabından yaptığı maç günü yaptığı ve futbola başladığı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e gelişene kadar olan kariyerine atıfta bulunduğu animasyonlu video paylaşımı geniş yankı uyandırdı.

Arda'nın paylaşımı kısa sürede 6,5 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken İspanyol basını "Real Madrid bu videonun etkisinin bu kadar büyük olacağını beklemiyordu ve çok etkilendi." yorumunda bulundu.

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