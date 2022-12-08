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İspanya'da Luis Enrique görevden alındı, yeni hoca 'jet hızıyla' belli oldu!

08.12.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı. 2018 yılından itibaren takımın başında yer alan tecrübeli teknik adamın yerine ise Luis de la Fuente getirildi. İşte detaylar...

İspanya'da Luis Enrique görevden alındı, yeni hoca 'jet hızıyla' belli oldu!

Fas'a penaltılarda elenerek Dünya Kupası Son 16 Turu'ndan elenen İspanya'da oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yolların ayrıldığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

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İspanya Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İspanya Futbol Federasyonu, Luis ve ekibinin yürüttüğü çalışmalarla milli takımın son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdürmek amacıyla yeni bir projenin başlaması gerektiğine dair raporunu federasyon başkanına sundu. Hem başkan Luis Rubiales hem de sportif direktör Jose Francisco Molina, kararı teknik direktöre iletti. Federasyon, Luis Enrique ve ekibine gelecekteki profesyonel projelerinde iyi şanslar diler." ifadelerine yer verildi.

Luis Enrique’nin teknik direktörlüğünü yaptığı İspanya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Fas’a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

YENİ HOCA AÇIKLANDI

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İspanya Milli Takımı, yen teknik direktörün ise Luis de la Fuente olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya dünya kupası luis enrique

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