İspanya'da olay iddia! Shakira'nın kardeşi, Pique'yi dövdü! Yumruklar havada uçuştu...

İspanya La Liga devi Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique ile Kolombiyalı ünlü sanatçı Shakira'nın gündemde yer almaya devam ediyor. Shakira'nın kendisini Clara Chia ile aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamasıyla birlikte ikili arasında büyük bir gerginlik başlamıştı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İspanyol basınında yer alan habere göre Gerard Pique, çocuklarını ziyaret etmek için Miami'ye yaptığı ilk seyahatte Shakira ile sert bir şekilde tartıştı. Bu esnada ünlü şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak devreye girdi.

SHAKIRA'NIN KARDEŞİNDEN DAYAK YEDİ

Bu kez de Gerard Pique ile Tonino Meberak arasında başlayan tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Mebarak'ın Pique'yi dövdüğü, ikilinin kavgasını polis memurlarının güçlükle ayırdığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili Pique veya Shakira'dan resmi bir açıklama gelmedi.

SHAKIRA, BARCELONA'DAN TAŞINDI

Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentine ve oradaki hayatına veda etmişti.

