Osimhen 'mutsuz' iddiaları olay yaratmıştı! Tavırlarının nedeni ortaya çıktı, herkesi şaşırttı

Galatasaray’da son haftalarda tartışma konusu olan Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki vücut dili üzerinden yapılan yorumlarda Nijeryalı'nın mutsuz olduğu öne sürülmüştü.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Milliyet’in haberine göre Nijeryalı golcü, maçlarda skor üretmeye yoğun şekilde odaklanırken özellikle son haftalarda istediği toplarla buluşamadığını düşünüyor.

Osimhen’in saha içindeki hırsının ve zaman zaman yaşadığı tepkilerin temelinde de bu durumun yattığı belirtiliyor. Gol yollarında daha fazla beslenmek isteyen yıldız forvetin, alamadığı paslar nedeniyle moral olarak etkilendiği ifade ediliyor.

HIRS TAKIMA OLUMSUZ YANSIMIYOR

Kulüp kaynakları ise oyuncunun tavrının yanlış yorumlandığını savunuyor. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Osimhen her maçta gol atmak ve takıma faydalı olmak istiyor. Bazen istediği pasları alamıyor ve bu durum onu saha içinde olumsuz etkiliyor. Osimhen’in hırslı olması ve gol atma arzusu takıma olumsuz yansımıyor. Aksine arkadaşları da onun bu hırsından olumlu yönde etkileniyor”

Sarı-kırmızılı cephede, oyuncunun yüksek motivasyonunun takım içi atmosferi bozmadığı, aksine rekabeti artırdığı vurgulanıyor.

ÖDEME İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan son günlerde gündeme gelen maaş ve ödeme kaynaklı sorun iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Kulüp kaynakları, Osimhen’in bu konuda herhangi bir problemi olmadığının altını çizdi.

21 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 21 maçta görev yapan Osimhen, 15 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken yıldız oyuncunun, skor üretme konusundaki iştahının saha içindeki sert tepkilerinin de temel nedeni olduğu değerlendiriliyor.