İspanya'da yapay zeka ile influencer oluşturuldu! 125 bin takipçili Atiana Lopez'in aylık kazancı dudak uçuklattı!

İspanya'da yapay zeka sayesinde yeni bir sosyal medya fenomeni oluşturuldu. Kısa sürede binlerce takipçiye sahip olan ilk yapay zeka fenomeninin görüntüleri Photoshop kullanılarak hazırlanıyor.

Son dönemin en büyük gelişmesi olan yapay zekâ; insan zekâsına özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme (belirtme), sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen yapay bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKA INFLUENCER'I

İspanya'da bulunan bir ajans, ciddi miktarlarda gelir elde ettiren ve ülkenin ilk yapay zeka fenomenini geliştirdi. Euronews'te yayınlanan habere göre Barcelona merkezli olan The Clueless'in kurucusu olan Ruben Crus, ilk sanal influencer'i geliştirdi.

Yapay zeka yardımı ile geliştirilen, 25 yaşında pembe saçlı ve genç, güzel bir kadın olarak gösterilen bu isim, kısa sürede sosyal medya üzerinde ünlü oldu ve tam 125 bin takipçi sayısına ulaştı.

GERÇEK MODEL VE INFLUENCERLARLA SORUN YAŞAYINCA...

Gerçek model ve influencerlarla çalışırken birçok sorun yaşadıklarını, bunun üzerine Lopez'i geliştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Cruz, 'Çalışmalarımızı analiz edince kontrolümüz dışındaki sorunlar nedeniyle birçok projenin beklemeye alındığını veya iptal edildiğini fark ettik. Çoğu zaman bu, tasarım sorunlarından değil, influencerın veya modelin hatasıydı. Bunu (sanal influencerı) daha iyi bir hayat sürdürebilmek ve egolu veya sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık' diyerek yapay zeka fenomeni ile ralarının gayet iyi olduğunu söyledi.

Hesabında toplamda 57 paylaşım bulunan Atiana Lopez isimli yapay zeka fenomeni, her fotoğrafıyla binlerce beğeni alıyor.

Aitana Lopez'in kararlı ve güçlü bir kadın olarak geliştirildiği, video oyunları, fitness tutkunu ve akrep burcu bir kadın olduğu söyleniyor.

Yapay zekâ insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar tarafından, doğal zekânın aksine makineler tarafından görüntülenen zekâ çeşidine verilen isimdir.









