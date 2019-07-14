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İspanya'daki San Fermin Festivali'nin son gününde 8 kişi yaralandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 14.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Boğa Festivali’nin (San Fermin) son gününde 8 kişi yaralandı. Festivalin ilk gününden bu yana ise en az 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.

6 Temmuz’da başlayan San Fermin Festivali bugün sona eriyor. Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde 3’ü boynuz darbesiyle olmak üzere 8 kişi yaralandı. Festivalin ilk gününden bu yana ise en az 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.

850 METRE BOYUNCA KOŞUYORLAR

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivale yüz binlerce turist katılıyor. Bir hafta boyunca her sabah 08.00’de beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takan yüzlerce kişi, boğaların boynuzlarına hedef olmamak için 850 metre boyunca koşuyor. Koşuya 18 yaşından büyük herkes katılabiliyor.

1911'DEN BU YANA 16 KİŞİ ÖLDÜ

Festivalde sonuncusu 2009 yılında olmak üzere 1911’den bu yana 16 kişinin öldüğü belirtildi. Geçen yıl ise boğa koşusu sırasında 42 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
san fermin ispanya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vahşi toplumu endülüs adam etti onlar yinede vahşiliğe devam dedi ah lan buynuz bir yerlere girecekki insnlığı bırakıp hayvanla hayvan oluyorlar
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