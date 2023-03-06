İspanya'dan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia için çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir tek o engelleyebilir"

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray üst üste 13 maçta galibiyet elde ederken, Beşiktaş'ın 13 maçlık galibiyet serisini egale etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu performansı Avrupa'da da dikkat çekerken, İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından AS, Galatasaray'ın bu performansı için çarpıcı bir yorumda bulundu.

"GALATASARAYIN ŞAMPİYONLUĞUNU ENGELLEYECEK TEK İSİM"

Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla gol krallığında en yakın rakibine 9 gol fark atan ve 23 golle zirvede bulunan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia için bir haber kaleme alan AS, golcü isim için "Enner Valencia'nın freni yok. Ekvadorlu golcü, 2023'e muhteşem başladı ve Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim" ifadeleri kullanıldı.

20 LİG MAÇINDA 27 DİREKT KATKI

Bu sezon ligde 20 karşılaşmada 23 gol 4 asistlik performansa imza atan Valencia'nın Avrupa'da 2, Türkiye Kupası'nda da 3 golü bulunuyor. Yıldız futbolcu sergilediği performansla bu sezon Premier Lig'e damga vuran Manchester City'li Erling Haaland ile yarışıyor.

