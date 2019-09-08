İspanya değil, Muğla! İlginç görüntüler

Haziran ayında başlayan ve Ekim ayı sonuna kadar devam etmesi beklenen boğa güreşlerine Aydın ve Muğla’nın yanı sıra Artvin’den de güreş boğası katılırken, Menteşe’nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde yapılan boğa güreşleri rakibinden kaçan boğalar, boğa sahiplerinin kavgaları ve boğa altında kalanlar vatandaşlar ile ilginç görüntüler oluşturdu.
Sabah erken saatlerde başlayan güreşlere civar ilerden gelen izleyiciler ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi akşam saatlerine kadar güreş izledi. Boğaların izleyicilere zarar vermemesi için güreş alanı demir bariyerler ile örüldü. Yeşilyurt’taki güreşlere Aydın ve Muğla illerinden yaklaşık 120 boğa katılırken, güreşlerden elde edilen gelirin tamamı Yeşilyurt İlkokulunun tadilat, tamirat ve okulun eksikleri için kullanılacak. (İHA)
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